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اقتصاد

الوكالة الألمانية: مصر تمتلك قوة بشرية تمكنها من المساهمة في الثورة الصناعية الرابعة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:50 م
الوكالة الألمانية
الوكالة الألمانية للتنمية
ولاء عبد الكريم
قالت كوار جوتمان نائب المدير التنفيذي للوكالة الألمانية للتنمية "GIZ"، والمشرفة علي مشروع الدعم المقدم لـ"مركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب"، إن الوكالة تعمل علي تزويد الطلاب بالتعليم الفني النظري والفني، وجميع المعلومات الخاصة بسوق العمل، ونساعدهم في حل أي مشكلة أو قضية مبينة علي الأداء.

جاء ذلك على هامش فاعليات مؤتمر " دعم التعليم الفني المزدوج الذي تنظمه جمعية رجال أعمال الإسكندرية" تحت رعاية وحضور محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة.

وأشارت جوتمان، الى أن تلك الأفكار تساهم في سد كافة الفراغات بسوق العمل من خلال شراكة قوية بينا وبين رجال أعمال الإسكندرية ومركز التدريب بغيط العنب، والتعليم الفني المزدوج هو من أهم الأفكار التي يطبقها المركز ونساعده علي ذلك.

وأضافت: نحن نقف كما قال رئيس الجمعية علي مشارف الثورة الصناعية الرابعة، وأعتقد أنه قريبا سيحل الريبوت محل البشر، وهي حالة التطور والتكنولوجيا والتي تتقدم يوميًا.

وأكدت جوتمان، أن هناك تحدي بسد الفجوة بين الوظائف الموجودة ونوعية المؤهلين للوظائف علي أن يكونوا علي أعلي مستوي، ومصر تمتلك قوة بشرية هائلة تمكنها من المساهمة بقوة في الثورة الصناعية الرابعة، ولكننا لن نستطيع ان ننفذ ذلك الإ بتكامل بين أصحاب المصالح والمتدربين، وأن يكون المتدرب ملائم للوظيفة التي يقوم بها، وذلك جمع المعلومات هي الخطوة الأهم في إتخاذ القرارات الهامة بخصوص سوق العمل.

وأعلنت جوتمان، عن مساهمة الوكالة في تعزيز سوق العمل بمصر بالمتطلبات ، بالتعاون مع المرصد الإقليمي لسوق العمل، حيث أنه يقوم بدور حيوي ، ويمتلك عدة أطراف هامة كوزارة القوي العاملة ومسئولين عن التعليم الفني وكافة الخيوط التي تجعل من بياناته محتوي كامل لتأهيل كوادر فنيه علي أعلى مستوي.

من ناحية آخري قال برتي شاكر ممثل الـGIZ، والمشرف علي التعليم الفني المزدوج بمركز التدريب والتشغيل المهني بغيط العنب، أن إيمان المحافظة بأهمية تطوير العنصر البشري إعمالا لرؤية مصر 2030، وتحسين التعليم المزدوج بالتعاون مع الـ GIZ، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل بخطين متوازيين مع القطاع الخاص والحكومي، وتبذل الجهات والشركاء الأجانب بدعم التعليم، والتعليم المزدوج وفر كم هائل من الوظائف.

وأكد شاكر، أن هناك أمانة كاملة بالإسكندرية للتعليم الفني المزدوج، حيث قمنا بدعم المدرسة النسيجية للتعليم المزدوج، ونفخر بالعمل مع 17 مدرسة إعدادية، ووفرنا رحلات للشركات والمصانع وغيرها، بالإضافة إلى التعاون مع مركز التدريب والتشغيل المهني وتدريب مايقارب من 500 طالب وطالبة، وهناك تدريب مايقارب من 51 مدرس وموجه علي تخصصات فنية مختلفة للتعليم المزدوج.

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