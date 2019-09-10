عمرو وهبة يهنئ أكرم حسني بعيد ميلاده بطريقة كوميدية

حرص الفنان الشاب عمرو وهبة علي تهئنة الفنان أكرم حسني بمناسبة عيد ميلاده حيث نشر صورة تجمع بينهما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.



وعلق عمرو وهبة علي الصورة قائلا: "بقالي ساعة بفكر في كابشن اكتبه عشان الاسكتشات والإفيهات والسهر والسفر والحواوشى والحمام المحشي اللي بينا مش شويه بس مش لاقى حاجة حلوة اكتبها بصراحة وزهقت أوي ومش فاضي أنا".



وأضاف: "كل سنة وانت طيب وناجح ومحبوب وذكي وشاطر ورفيع وناوي كالعادة تعمل دايت ومبطل سمين يا عشره العمر والسنين يا أبو الجدعنة وأبو شنب وأبو حفيظة وروبا وياسين".



من جانبه، رد أكرم حسني "ونعم الصاحب يا عمرو .. مش دي صورتنا يوم الماتش اللي مصر خرجت فيه من كأس العالم".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني مشاركته في فيلم" البدلة" بطولة النجم تامر حسني.