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خبير: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى مؤشر جيد على نمو الاقتصاد.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:04 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن ارتفاع الاحتياطي النقدى للعملة الصعبة بالبنك المركزى ووصوله تقريبا إلى 45 مليار دولار نجاح كبير للحكومة الحالية بعد أن  فقدت مصر11 مليار دولار خلال ثورة يناير.

وأكد الدكتور عمرو صالح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن مؤشر ارتفاع الاحتياطى النقدى مؤشر جيد ولكنه ليس الأوحد، موضحا أنه أحد ثلاثة مؤشرات جيدة للحكم على الاقتصاد، مضيفا أن الاقتصاد المصرى الأن ينمو بنسبة 5.5% بعدما كان يرتفع بنسبة 1.8%.

وأضاف الدكتور عمرو صالح، أن وجود احتياطى نقدى بالدولة يشبه وجود احتياطي مالى بالبيت المصرى، مشيرا إلى أنه سيؤدى إلى النجاة من أى مخاطر محتملة، شاكرا جهود وزارة المالية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تقليل الدين العام فى وقت الإنفاق على البنية التحتية بمصر.

وأوضح أن ارتفاع إحتياطي النقدى المركزى سيرتفع فى ظل ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي وتقليل نسبة البطالة وارتفاع مستوى التشغيل وزيادة حجم الاستثمارات التى تعتبر مؤشر على هذا الارتفاع، بالإضافة إلى تشجيع الإستثمارات الداخلية والأجنبية.

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