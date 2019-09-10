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حوادث

لقضاء ليلة حمراء مع ساقطة.. المشدد 5 سنوات لعاطل شرع في قتل زميله بكفر شكر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:04 م
محاكمة
محاكمة
إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنايات بنها بمعاقبة عاطل شرع في قتل زميله في كفر شكر، للخلاف على ساقطة لقضاء سهرة حمراء معها بالسجن المشدد 5 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عادل علي ماهر هلال، وخالد علي إبراهيم بحضور أحمد عفت فوده وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات.

كان العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر تلقى إشارة من المستشفى بوصول "ن ر ن" عاطل مصابا بعد طعنات في حالة خطرة.

وانتقل العميد خالد المحمدي مفتش المباحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل زميل المجنى عليه نشبت بينهما مشاجرة بسبب الخلاف على قضاء سهرة حمراء مع إحدى الساقطات فقام المتهم بطعن المجنى عليه بمطواة.

وفي أحد الأكمنة تم ضبط المتهم ويدعى " ج م " واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.

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