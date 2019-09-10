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الحكومة السودانية: ظهور 4 حالات مصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق ..فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:06 م
المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة السودانية
ندى فتح الله
قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، إن وزير الصحة السوداني أصدر تصريحا صحفيا تحدث عن ظهور 4 حالات مصابة بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق بعد فحص عدد من العينات، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأمر، بما فيها التواصل مع المؤسسات العالمية، من بينها منظمة الصحة العالمية.

وأكد المتحدث باسم الحكومة السودانية أن وزير الصحة سوف يتوجه اليوم أو غدًا إلى ولاية النيل الأزرق لمعاينة الموقف على الطبيعة واتخاذ قرارات سريعة بالمعالجة.

وأشار المتحدث باسم الحكومة السودانية أنهم خلال الفترة القادمة سوف يتيحون المعلومات للجمهور من خلال وسائل الإعلام دون أي محاولة للإخفاء.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة السودانية أنه بحسب الوثيقة الدستورية يجب أن يتم التشكيل النهائي للحكومة خلال شهر.

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