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اقتصاد

الين الياباني يهبط لأدنى مستوياته

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:10 م
الين يهبط لأدنى مستوياته
الين يهبط لأدنى مستوياته
رويترز
نزل الين الياباني لأقل مستوى في خمسة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مع تعافي عائدات سندات حكومية ما دفع بعض المستثمرين لخفض توقعات بضعف الاقتصاد العالمي.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الألمانية لأجل 30 عاما لتصبح إيجابية لأول مرة فيما يزيد عن شهر. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لذروة ثلاثة أسابيع مع اتجاه المستثمرين للأصول العالية المخاطر.

ومقابل الدولار، هبط الين لأقل مستوى في خمسة أسابيع عند 107.50 ين وهو الأدنى منذ أوائل اغسطس.

واستقر اليورو عند 1.104 دولار وكان سجل الليلة الماضية 1.1067 دولار بعد تقرير لرويترز ذكر أن المانيا ربما تؤسس وكالات استثمار عامة لتعزيز التحفيز المالي دون مخالفة قواعد الإنفاق في البلاد.

واستقر الجنيه الاسترليني، بعدما صوت البرلمان البريطاني بالموافقة لمنع مساعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة ما دفعه للتعهد بالتوصل لاتفاق بشان الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

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