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ثقافة

أمسية لشعراء العامية بنادى آدب بورسعيد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:05 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة بورسعيد، حيث عقد نادى الأدب بقصر ثقافة بورسعيد ندوته الأسبوعية بقاعة الأديب الراحل قاسم مسعد عليوة أدارها الشاعر السيد منصور، تناولت أمسية لشعراء العامية شارك فيها نخبة متميزة من شعراء بورسعيد محمد عبد الرؤوف، محمد السعيد، أحمد جاد وذلك بإشراف رانيا شريف مشرف نادى الأدب.

أقامت مكتبة طفل الأمل ورشة حكى من كتاب "رحلات عصفور وعصفورة، مكة المكرمة والمدينة المنورة" تأليف محمد حمزة السعداوى ونفذتها حنان معوض مع أطفال الأمل.

كما أعدت مكتبة طفل نادى القوات المسلحة ورشة قص ولصق للأطفال لعمل أعلام الدول الأفريقية ألوانها وأشكالها وكيفية التعرف عليها والتمييز بينها نفذتها سمر سمير مع أطفال المكتبة.

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