ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ابراهيم سعيد يقدم اقتراحا ساخرا لـ اتحاد الكرة بشأن اختيار مدرب المنتخب

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:28 م
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
ياسمين تيسير
قدم ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، اقترحًا لـ اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني؛ بشأن اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الأول.

وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أفضل حاجه عشان نخلص من وجع الدماغ ده كل الأسماء المرشحة يبقوا في الجهاز الفني وكل واحد ياخد ماتش واللي يخسر يقدم استقالته لحد مايفضل واحد منهم".

وكانت أعلنت اللجنة الخماسية أن المدير الفني الجديد مصري، وأحد الأسماء "حسن شحاته مدرب المنتخب الأسبق، أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق".

يذكر أن الاتحاد السابق لكرة القدم أقال المكسيكي خافيير أجيري عقب وداع المنتخب لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 من مباراة دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعيد حساسين يكشف عن مبلغ خرافي حصل عليه أجيري في 7 شهور

المنافسة تنحصر بين 4 أسماء.. من هو المدرب الوطني الجديد لمنتخب مصر

شوبير يزف بشرى سارة للجماهير بشأن مدرب منتخب مصر الجديد

الإعلان خلال ساعات.. ارتفاع أسهم حسن شحاتة فى قيادة منتخب مصر

ميدو خارج حسابات اتحاد الكرة في تدريب منتخب مصر

مفاجأة.. أهلاوى بديلا لـ إيهاب جلال حال رحيله عن المصري لتدريب المنتخب.. فيديو

ترشيحاتنا

3 وسائل للحصول عليها.. الإفتاء توضح آيات الرقية الشرعية.. فيديو

هل يشترط لمن تاب عن ترك الصلاة أن يقضي الفائتة .. علي جمعة يجيب

سقوط عبقرينو.. طالب يستولي على حسابات بنكية وينصب على شركات أجنبية

مدرب الأهلى يكشف الأسرار: منعت رحيل الشناوى وفايلر رفض ضغوط الخطيب .. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا