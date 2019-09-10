ابراهيم سعيد يقدم اقتراحا ساخرا لـ اتحاد الكرة بشأن اختيار مدرب المنتخب

قدم ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، اقترحًا لـ اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني؛ بشأن اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الأول .





وكتب ابراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أفضل حاجه عشان نخلص من وجع الدماغ ده كل الأسماء المرشحة يبقوا في الجهاز الفني وكل واحد ياخد ماتش واللي يخسر يقدم استقالته لحد مايفضل واحد منهم".





وكانت أعلنت اللجنة الخماسية أن المدير الفني الجديد مصري، وأحد الأسماء "حسن شحاته مدرب المنتخب الأسبق، أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة، ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري، حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، حسام البدري رئيس نادي بيراميدز السابق".





يذكر أن الاتحاد السابق لكرة القدم أقال المكسيكي خافيير أجيري عقب وداع المنتخب لبطولة كأس الامم الافريقية 2019 من مباراة دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا.



