ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إغلاق 5 مراكز دروس خصوصية.. القليوبية تستعد للعام الدراسي الجديد.. صور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:32 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لغلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية لمخالفتها القانون في ممارسة نشاط الدروس الخصوصية، وأسفرت الحملة عن غلق 5 مراكز كبيرة للدروس بشبرا الخيمة.

وأكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من المديرية والإدارات التعليمية لشن حملات مفاجئة بجميع مدن وقرى المحافظة لضبط مراكز الدروس الخصوصية وتحرير محاضر فورية وإحالة أصحابها للتحقيق حفاظا على العملية التعليمية.

وأضاف عجلان أن تطبيق المنظومة الحديثة للتعليم المصري خطوة مميزة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية بالإضافة إلى التشديد بالالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية الخاصة بإغلاق مراكز تلك الدروس من خلال الحملات التفتيشية المستمرة.

وناشد وكيل الوزارة المواطنين بضرورة الإبلاغ على أماكن مراكز الدروس الخصوصية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إغلاق 5 مراكز دروس خصوصية.. القليوبية تستعد للعام الدراسي الجديد.. صور
إغلاق 5 مراكز دروس خصوصية.. القليوبية تستعد للعام الدراسي الجديد.. صور
إغلاق 5 مراكز دروس خصوصية.. القليوبية تستعد للعام الدراسي الجديد.. صور

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

استقالات بالجملة في أكبر مستشفيات جدة.. والصحة السعودية تكشف السر

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

خالد الغندور يفجر مفاجأة عن سر تتويج الزمالك بـ كأس مصر

دنيا وإيمي سمير غانم يحتفلان بعيد ميلاد رامي رضوان

غدًا .. أول أيام العام الدراسي الجديد لتلاميذ نظام التعليم الجديد

كل تلميذ له لون .. تعرف على أسلوب تقييم تلاميذ اولى وتانية ابتدائي هذا العام

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

التفاصيل الكاملة لواقعة خنق طفل مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض.. كاميرات المراقبة تفجر مفاجأة

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا