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تعليم

محافظ الفيوم: النزول بمجموع القبول بالمدارس الثانوية العامة إلى 217 درجة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:26 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
وافق اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، على النزول بمجموع القبول للتعليم الثانوى العام بمختلف مدارس المحافظة للعام الدراسي الجديد 2019 /2020 إلى 217 درجة كحد أدنى.

يأتى ذلك استجابة لمطالب أولياء الأمور وملء الفراغات بمدارس الثانوى العام واستكمال نصابها طبقًا للإحصاءات الواردة من الإدارات التعليمية.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن قبول جميع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 217 درجة كحد أدنى، بالأماكن الخالية بالمدارس.

وأشار الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن موافقة محافظ الفيوم على النزول بمجموع المدراس الثانوية يأتى استجابة لمناشدة أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأبنائهم فى الالتحاق بالتعليم الثانوي العام، مشيرًا إلى أن القرار يشمل جميع مدارس المحافظة.

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