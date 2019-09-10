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أخبار البلد

القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:40 م
القوى العاملة
القوى العاملة
هيثم سعد الدين
قامت وزارة القوى العاملة اليوم، الثلاثاء، بتسليم 17 عاملا عقود عملهم بإحدى شركات المقاولات بدول الخليج على مهنة عامل، براتب يوازي 8 آلاف جنيه مصري في دولة العمل، بالإضافة إلى توفير السكن المناسب ووسائل الانتقال من السكن إلى أماكن العمل والعكس، وتذاكر الطيران وتوفير التأمين الصحي الحكومي، وفقا لنظام التأمين على العمالة الوافدة بدولة العمل.

وأوضحت أنه تم اختبار المتقدمين من خلال لجنة من دولة العمل وتحت إشراف الوزارة بشفافية كاملة وتقييما موضوعيًا، لتحقيق المساواة وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على فرصة عمل مناسبة حرصا من الوزارة على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج من خلال الأداء المتميز للعمالة الراغبة فى العمل بالخارج.

وأردفت القوى العاملة أن الوزارة تتولى مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، مؤكدا أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة فى إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج .

وقالت: إن الوزارة تقدم هذه الفرص عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات وقنصليات مصر بالخارج كخدمة مجانية انطلاقا من دورها في توفير فرص للشباب في الداخل والخارج.

وشددت على أن توفير فرص العمل بالخارج للشباب المصرى يأتي فى إطار حرص الوزارة على إيصال رسالة مهمة، وهى أن العمالة المصرية ذات كفاءة عالية وأنها مطلوبة سواء بدول الخليج أو بالدول الأوروبية مجيبا بذلك على بعض الانتقادات التى تقلل من شأن تلك الفرص، مؤكدا أنه يحرص فى كل مرة على مقابلة العمالة المسافرة لتأكيد أهمية كل عامل منهم.

وأكدت على مصداقية العمل ومحاربة الشائعات، مشيرا إلى أن العمالة المصرية بالخارج لها أهميتها ولا يمكن الاستغناء عنها، وأن الطلب عليها فى ازدياد بصفة مستمرة لقدرتها على العمل والعطاء.

كما شددت على ضرورة تأدية العمل بأمانة وإخلاص، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية للدولة التي يعملون بها، كي يشار لعمال مصر دائمًا بالبنان باعتبارهم المثل والقدوة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال لتوفير فرص عمل للمزيد من راغبي العمل بالخارج.

وأكدت أهمية التواصل مع المستشار العمالي بالسفارة أو القنصلية المصرية بدولة العمل فور الوصول، فضلًا عن التواصل في حالة حدوث أي مشكلة قد تواجه أحدهم، والتواصل الدائم مع الوزارة في مصر أولًا بأول، كهدف أرسته الوزارة وتعمل دائمًا على تدعيمه من رعاية وحماية للعمالة المصرية في الخارج، وتلبية جميع طلباتهم، وحل جميع مشكلاتهم فورًا، مضيفًا أنه سيكون في متناول أيديهم رقم المستشار العمالي في دولة العمل، للتواصل معه بصورة مستمرة، وأرقام مسئولي الإدارة المعنية بالوزارة لضمان التواصل الدائم.

وقامت الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة، بتعريف العمالة بكافة حقوقهم والتزاماتهم وفقًا لقانون عمل الدولة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة، وتأدية جميع الأعمال بطريقة سليمة تتفق وصحيح القانون.

القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية
القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية
القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية
القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية
القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية
القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية
القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية
القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية
القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية
القوى العاملة تسلم عقود عمل في الخليج برواتب مجزية

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