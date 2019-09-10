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تصدير التمور إلى الصين.. الفلاحين: سمعتها ممتازة عالميا وتصديرها يحسن دخل المزارعين.. المنتجين الزراعيين: فتح أسواق جديدة يساعد على تبادل السلع مع الدول الأخرى.. والاتحاد: مصر أكبر مصدر للتمور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:31 م
التمور
التمور
شيماء مجدي
  • الفلاحين: سمعة التمور المصرية ممتازة عالميًا وتصديرها يحسن دخل المزارعين
  • اتحاد الفلاحين: مصر أكبر مصدر لـ التمور على مستوى العالم
  • المنتجين الزراعيين: لدينا وفرة من التمور خاصًة بعد إطلاق السيسي مشروع الصوب الزراعية

رحب خبراء زراعيون بما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح سوق جديدة للبلح المصري في دولة الصين رسميا، وذلك وفقا لتقرير رسمي صادر عن الحجر الزراعي المصري.

وفى هذا الصدد، استطلع "صدى البلد" آراء عدد من الخبراء حول تصدير التمور إلى الخارج، وهل سيؤثر على أسعاره أم ستظل أسعاره كما هي بالأسواق المحلية.

فى البداية، أشاد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، باتجاه وزارة الزراعة لفتح أسواق للتمور المصرية فى الصين، وذلك لأنه سيوفر دخلا أكبر لمزارعى البلح فى مصر، كما أنه يحسن جودة المزروعات المصرية، ما يزيد من تصديرها إلى الخارج.

وقال حسين أبو صدام، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن سمعة التمور المصرية ممتازة عالميًا، خاصًة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من الصوب الزراعية.

وناشد الحكومة المصرية فتح المزيد من الأسواق للمنتجات المصرية فى الدول الأخرى للنهوض بالزراعة وجودة المنتجات الزراعية المصرية، وأضاف: "لدينا مساحات كبيرة مزروعة من التمور ولا يؤثر علينا تصديره للخارج".

وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه يمكن أن نستغل مساحات الأراضى الكبيرة وزراعتها المحاصيل التى يتم تصديرها، بحيثُ يمكن تحقيق دخل أكبر وتحسين جودة المنتج المصري.

من جانبها، أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن هناك بروتوكول تعاون من أجل فتح أسواق لـ التمور المصرية في الصين، حيث تعد مصر أكبر مصدر للتمور بسبب سمعة التمور المصرية الجيدة على مستوى العالم.

وأوضح محمد فرج، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر تمتلك نخيلا ينتج التمور بعد 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أن تصدير التمور لا يؤثر على أسعارها محليا نظرا للاكتفاء الذاتي منه ووجود وفرة كبيرة منه في مصر.

وقال رئيس اتحاد الفلاحين إن تصدير التمور إلى الخارج سيتسبب في إنعاش مزارعي التمور في مصر وليس في أسعارها، موضحا أن تصدير أي منتج للخارج خطوة جيدة من أجل تطوير الزراعة من ناحية، وإنعاش الاقتصاد المصري من ناحية أخرى.

وطالب ممثلي التجارة الخارجية بفتح أسواق خارجية من أجل تصدير منتجات زراعية أخرى لدينا منها فائض واكتفاء ذاتي من أجل توفير الدخل القومي.

في السياق نفسه، قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن مصر لديها وفرة من التمور، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الصوب الزراعية مما يزيد من إنتاج التمور بمصر، إضافة إلى إنتاجها بمناطق الوادى وسيوة والصعيد.

وأضاف فريد واصل أن "مصر بالفعل فى الوقت الحالى تحتاج إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية فى جميع الدول، لذا نؤيد بشدة قرار الحكومة بفتح أسواق للتمور المصرية فى الصين".

وأكد نقيب المنتجين الزراعيين أن فتح أسواق للمنتجات المصرية بالخارج سيؤدى إلى تبادل السلع مع الدول الأخرى، خاصة الصين لأننا نستورد الكثير من المنتجات منها حتى الفول الذى يعتمد عليه معظم المصريين.

وطالب بزراعة المنتجات الزراعية التى يمكن تصديرها ولدينا المزيد منها لتحقيق المزيد من العملة الأجنبية الصعبة مما يعود بالرخاء على الزراعة وعلى مصر.

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