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محافظات

اكتشاف أثري بالصدفة خلال حفر مشروع الصرف الصحي في سوهاج ..صور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:26 م
كشف أثري
كشف أثري
خالد رياض
كشفت الصدفة أثناء عمليات حفر مشروع الصرف الصحي بقرية كوم شقاو مركز طما شمال سوهاج، عن سور لمعبد يرجع إلى العصر الروماني، وتم تشكيل لجنة من وزارة الآثار لفحص الواقعة، وإيقاف الأعمال في المشروع. 

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ يفيد بعثور العاملين في حفر مشروع الصرف الصحي بقرية كوم شقاو، على مجموعة من الأحجار المتراصة يشتبه في أثريتها. 

انتقلت إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية، واللواء عصام الليثي، سكرتير عام المحافظة، ولجنة من هيئة الآثار، وتبيّن من المعاينة، أن السور مكون من مجموعة من الأحجار المتراصة بعرض ٢ متر و٣٠سم، ولا توجد عليها رسومات، وتم إصدار قرار بإيقاف الأعمال في مشروع الصرف الصحي؛ للوصول إلى طبيعة الاكتشاف.

وتم تشكيل لجنة من هيئة الآثار لفحص الكشف، وتبين أن الأحجار عبارة عن سور لمعبد يرجع للعصر الروماني، وتجري الآن عملية تكملة الاكتشاف من قبل المسئولين في الآثار للوصول إلى طبيعة الكشف الأثري.

اكتشاف أثري بالصدفة خلال حفر مشروع الصرف الصحي في سوهاج ..صور
اكتشاف أثري بالصدفة خلال حفر مشروع الصرف الصحي في سوهاج ..صور

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