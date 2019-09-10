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حوادث

ضبط شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:05 م
المتهم عقب ضبطه
المتهم عقب ضبطه
كتب محمد صبرى
تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، قيام (نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة - مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه فى العديد من قضايا الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء - سبق ضبطه لاتهامه فى أحد قضايا الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالفيوم)، بمُعاودة مُمارسة نشاطه المؤثم فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه وأحد معاونيه (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) حال مُزاولتهما لنشاطهما غير المشروع داخل الشقة محل مسكن المتحرى عنه.

وضُبطا بحوزتهما على مبلغ 156686 دولار أمريكى، 45350 ريال سعودىن و36385 يورو أوربى، و255 جنيه إسترلينىن و527,5 دينار كويتى، و3015 درهم إماراتى، و2371 ريال قطرى، و895 دينار أردنى، و100 دولار كندى و50 ريال عمانى و28250 جنيه سودانى و900000 جنيه مصرى.

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما غير المشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وأمكن ضبط الأوراق الدالة على واقعة التعامل بالنقد الأجنبي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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