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أخبار العالم

استقالات بالجملة في أكبر مستشفيات جدة.. والصحة السعودية تكشف السر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:27 م
مستشفى الملك فهد
مستشفى الملك فهد في جدة
على صالح

تقدم نحو 76 طبيبا وممرضا وفنيا باستقالتهم من أكبر مستشفى في مدينة جدة، بالسعودية، مشتشفى الملك فهد العام خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وفقا لتقرير صدر عن وزارة الصحة في المملكة.

وأفادت تقرير وزارة الصحة السعودية بأن عدد الاستقالات وصل إلى 76 استقالة خلال 3 أشهر، وهو إحصاء لافت، لعدد من اعلنوا الاستغناء عن وظائفهم في مستشفى الملك فهد العام، وهم: 21 طبیبا، و53 ممرضا، وفنیان.

وعن كشف التقریر، الذي نشرت صحيفة «عكاظ» نسخة منه عن أن المتقدمين باستقالتهم أعربوا عن عدم رغبتهم في تجدید العقود كما أنهم لم يعلنوا عن وجود أي فرص وظیفیة أخرى ذات عائد مادي أعلى أغرتهم لترك وظائفهم بمستشفى الملك فهد العام.

وأشارت وزارة الصحة في تقريرها إلى أن مستشفى الملك فهد العام في جدة یعاني من 6 صعوبات في تموین وإمداد الأدویة، منھا سلسلة الإمداد الطویلة إما في الطلب أو الصرف أو أوامر الشراء، وعدم تطابق الكمیات مع الحاجة الفعلیة للمستشفى، فضلا عن اختلاف نوعیة احتیاج المستشفى من الأدویة وإقرارھا مركزیا، إلى جانب السلسلة الطویلة في إقرار البنود واستغراقھا مدة طویلة لمرورھا على إدارات عدة قبل اعتمادھا وقد تواجھ بالرفض بعد انقضاء الفترة كلھا.

وأضافت أن الصعوبات الأخرى إجراءات تصنیف التعاقدات مع الأطباء والتي تستغرق وقتا طویلا بعد وصولھم وتدخل الجھات الرقابیة في الأعمال الإداریة التي یراھا قائد المستشفى من ضمن صلاحیاتھا

وتابعت، وفقا للتقرير، أن أعمال الترمیم، والإحلال والترسیات على الشركات تمر بمراحل طویلة الأجل، فضلا عن وجود مسمیات وظیفیة إداریة غیر متوافرة مع أھمیتھا؛ لتیسیر بعض الأعمال الضروریة المطلوبة، وعدم تنسیق بعض الجھات الإداریة في الوزارة لطلب بعض الإحصاءات والتي یتم طلبھا بأشكال مختلفة من إدارات عدة، ما یسبب ازدواجیة مهام العمل والمھمات.

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