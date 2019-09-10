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رياضة

انطلاق مهرجان بطولة أكاديميات الجمباز للناشئين فى الإسكندرية.. صور

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:02 م
أرشيفية
أرشيفية
أحمد عبد العزيز
انطلقت فعاليات مهرجان بطولة أكاديميات الجمباز الودية للبراعم والناشئين، اليوم الثلاثاء، والتى أقيمت فعاليتها بالصالة المغطاة داخل استاد الإسكندرية.

ويتنافس في البطولة أكثر من 350 لاعبا ولاعبة من مختلف النوادى ومراكز الشباب بالمحافظة؛ تتراوح أعمارهم من 4 سنوات وحتى 20 سنة.

وأوضح الكابتن أحمد محسن مدرب جمباز بمركز شباب الحرمين، أن الهدف من البطولة الودية هو تكريم اللاعبين المتميزين وتوزيع شهادات التكريم على كل الفرق المشاركة تشجيعا ً للنشء الصغير على ممارسة الرياضة والاستمرارية وتكريما لما بذلوه من جهد خلال مشاركتهم فى البطولة؛ التى أقيمت تحت إشراف "الجمعية العربية لتنمية المواهب" لأبنائنا البراعم والذين هم نواة لشباب ورجال المستقبل والذين يحملون راية المسئولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.

وتم تكريم اللاعب الناشئ أحمد الشاعر ناشئ مركز شباب الحرمين، للمشاركة وأداءه المتميز.

جدير بالذكر أن مصر حصلت على ٨ ميداليات في رياضة الجمباز ما بين ذهبية وفضية وبرونزية خلال منافسات دورة الألعاب الإفريقية التي انتهت أخيرا في دولة المغرب.

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