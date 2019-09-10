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أخبار العالم

الكرملين يكشف عن روسي أقيل من الرئاسة وصفته أمريكا بالجاسوس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:42 م
الكرملين
الكرملين
سمر صالح
قالال الكرملين اليوم الثلاثاء، إن مسؤولًا روسيا سابقًا أشارت إليه تقارير إعلامية بأنه ”جاسوس“ لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه)، كان يعمل في الرئاسة الروسية، لكنه لم يكن على تواصل مباشر مع الرئيس فلاديمير بوتين.

كانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن المخابرات الأمريكية نفذت عملية عام 2017 لتهريب مسؤول روسي رفيع المستوى كان يتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية.

وقالت صحيفة كومرسانت الروسية اليوم الثلاثاء، إن هذا المسؤول ربما يُدعى ”أوليج سمولينكوف“.

وذكر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن ”سمولينكوف كان يعمل في الرئاسة الروسية، لكنه أقيل بين عامي 2016 و2017“.

ولم يوضح بيسكوف، ما إنْ كان سمولينكوف عميلًا، لكنه قال، إن التقارير الإعلامية الأمريكية تبدو ”كالقصص الخيالية“.

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