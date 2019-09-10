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منوعات

بالصدفة البحتة.. حل لغز قضية غامضة بعد 27 عامًا بفضل كاميرا GoPro

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:10 م
صدى البلد
قسم المنوعات
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها عن العثور مؤخرًا على جثة سيدة كندية كانت قد اختفت أثناء توجهها إلى حفل زفاف في عام 1992، بالصدفة البحتة، ليتم بذلك كشف الغموض الذي أحاط بقضية اختفاء هذه السيدة على مدار 27 عامًا.

وأوضح التقرير أنه تم إعادة فتح القضية بعد أن عثر صبي في الـ13 من عمره على سيارة مغمورة في المياه توجد على عمق 15 قدمًا في بحيرة "جريفين" بمدينة "ريفيلستوك" الكندية، وكان الصبي، الذي يدعى "ماكس ورينكا"، في نزهة برفقة أفراد عائلته عندما عثر على الحطام، وقام بإبلاغ الشرطة.

وبعد مضي ثلاثة أيام، وصل فريق غوص إلى المنطقة، وأرشدهم الصبي بمكان عثوره على السيارة، وكان متواجدًا برفقة الفريق عند تحديد مكان جثة هذه السيدة، التي ذكرت تقارير إخبارية أنها تدعى "جانيت فاريس"، وتبلغ من العمر 69 عامًا.

وتعتقد الشرطة أنه من الممكن أن تكون "فاريس" سقطت في البحيرة بعد أن فقدت السيطرة على سيارتها عندما انحرفت عن طريقها لتفادي الاصطدام بحيوان ما، فيما كانت تقود بمفردها متوجهة لحضور حفل زفاف في مقاطعة "ألبرتا".

من جانبه، قال الصبي في تصريح لوسائل إعلام محلية إنه اصطحب فريق الغوص على متن القارب الخاص بعائلته وأرشدهم إلى مكان السيارة، لكن المياه كانت موحلة وكان من الصعب رؤية قاع البحيرة، وهنا اقترح عليهم الصبي استخدام كاميرا "GoPro" الخاصة به للتصوير تحت المياه وتبين الأمور بشكل أفضل، وبالفعل تم تنفيذ الفكرة.

وتم العثور على السيارة على بعد 10 أقدام فقط، وتم تحديد هوية مالكتها من خلال لوحة السيارة، حيث تبين أنها متعلقة بقضية شخص مفقود تعود إلى عام 1992.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه بات الآن في إمكان عائلة الضحية إقامة جنازة لها وتوديعها بالشكل المناسب بعد 27 عامًا؛ وصرح نجلها قائلًا إن أسوأ شئ بالنسبة إليه كان عدم معرفة ما حدث لها تحديدًا.
بالصدفة البحتة.. حل لغز قضية غامضة بعد 27 عامًا بفضل كاميرا GoPro
بالصدفة البحتة.. حل لغز قضية غامضة بعد 27 عامًا بفضل كاميرا GoPro
بالصدفة البحتة.. حل لغز قضية غامضة بعد 27 عامًا بفضل كاميرا GoPro

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