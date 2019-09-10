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رياضة

الإسماعيلي يفاوض مهاجما صربيا لتدعيم الفريق قبل غلق القيد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:06 م
مدرب الاسماعيلي
مدرب الاسماعيلي
حبيبة معتز
دخل مسئولو النادي الإسماعيلي في مفاوضات جادة مع اللاعب الصربي جيلكو ديميتروف مهاجم فريق دينامو فيرجني السابق، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل أيام قليلة من غلق باب القيد.

ويستعد النادي الإسماعيلي بقوة لمباراة أهلي بنغازي الليبي، الذي ستقام يوم 13 سبتمبر القادم، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من البطولة العربية.

وقدمت إدارة النادي الإسماعيلي ميركاتو صيفي أكثر من رائع حتي الآن، حيث تعاقد الدراويش مع عدد كبير من اللاعبين أبرزهم أحمد مدبولي ودونجا وبيكيتي سيلفا وإبراهيم أبو اليزيد.

ويأمل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي أن تنتهي المفاوضات مع المهاجم الصربي بنجاح، خاصة أنه أصبح لاعبا حرا يستطيع التوقيع لأي نادي ومن الممكن أن يفكر في الانضمام للدراويش خصوصا مع وجود المدرب الصربي الجديد ميودراج يسيتش.

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