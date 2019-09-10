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أخبار العالم

قرقاش: العلاقات بين الإمارات ومصر في أزهى حالاتها

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:29 م
وزير الدولة للشؤون
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
سمر صالح
وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، العلاقات الثنائية مع مصر، بأنها في ”أزهى حالاتها“، مؤكدًا وجود ”توافق تام في الرؤى“ بين البلدين.

جاء ذلك في تغريدة لـ قرقاش على صفحته الرسمية في ”تويتر“، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، في القاهرة.

وقال قرقاش: ”اجتماع مثمر صباح اليوم مع معالي سامح شكري وزير خارجية مصر الشقيقة، وتوافق تام في الرؤى، مصر قلب العالم العربي والعلاقات الثنائية التي تجمعنا في أزهى حالاتها، عميق المحبة والمودة لمصر العزيزة قيادة وشعبًا“.

كان قرقاش وصل القاهرة، أمس الاثنين، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ152، الذي سيناقش تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتطورات الأوضاع في اليمن وسوريا ولبنان، ودعم السلام والتنمية في السودان، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.​

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