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أخبار العالم

بكين تدعو واشنطن وطالبان لمواصلة المفاوضات

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:39 م
امريكا
امريكا
أ ش أ
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، أن بلادها تؤيد السحب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان، وتدعو الولايات المتحدة وحركة "طالبان" لمواصلة مفاوضاتهما.

وقالت تشون ينج ـ وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ "نؤيد مغادرة القوات الأجنبية بطريقة مسؤولة ومنظمة للأراضي الأفغانية، ويعني ذلك أن الإجراءات المناسبة يجب أن تكون مواتية للسلام وتحقيق المصالحة في أفغانستان".

وأضافت أن الجانب الصيني يتابع سير المفاوضات بين ممثلي حركة "طالبان" والولايات المتحدة، وأن الطرفين تمكنا في المرحلة الأخيرة من تحقيق تقدم هام، كما توصلا إلى اتفاق مبدئي فيما يخص اتفاقية السلام، لكن لا يزال الغموض في هذه العملية متواجدا حتى الآن.

ودعت المتحدثة الصينية، الولايات المتحدة و"طالبان"، لمواصلة المفاوضات من أجل تحقيق نتائج تسمح لبذور السلام بالنمو في الأراضي الأفغانية، وخلق ظروف للتسوية النهائية للقضية الأفغانية.

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