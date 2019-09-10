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منوعات

خطوات بسيطة .. كيفية إيقاف تشغيل ميزة التعرف على الوجوه في فيسبوك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:42 م
فيسبوك
فيسبوك
شيماء عبد المنعم
بدأت شركة فيسبوك "Facebook" مؤخرًا، بإزالة إعداد يتحكم في كيفية استخدام نظام التعرف التلقائي على الوجه في الصور المنشورة على الشبكة الاجتماعية، إذ سيتيح التطبيق لجميع المستخدمين القدرة على تفعيل أو تعطيل الخاصية من خلال زر ضمن إعداداته.

وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" التقني، ستقوم الشركة بإيقاف تشغيل الخاصية، مما يعني أن فيسبوك لن يكون قادرًا على اقتراح الإشارة للمستخدم في الصور، وستظل هذه الخدمة مغلقة حتى يفعلها المستخدم بنفسه.

ولا يزال بإمكانك إلغاء الاشتراك في ميزة التعرف على الوجه، ولكن يجب عليك معرفة أنه إذا تركت ميزة التعرف على الوجه قيد التشغيل، فسيستمر Facebook في مسح صورك وأصدقائك ضوئيًا بشكل تلقائي.

وعلى الرغم من أن "فيسبوك"يقول: "إن الميزة مجرد مساعدة لمستخدميه، وذلك من بوضع علامة على الصور في مشاركات الآخرين، إلا أن تقنية التعرف على الوجه أصبحت مشكلة خصوصية في الوقت الحالي، وهو ليس جديدًا على فيسبوك بحيث يثير دائما الجدال حول ممارسات الخصوصية على منصته.

إذا كنت قد استخدمت إعداد العلامات مسبقًا للتحكم في عمليات مسح الوجه واقتراحات الإشارة، فستحتاج إلى التعرف على الإعداد الجديد، فإليك طريقة إيقاف تشغيل ميزة التعرف على الوجه بخطوات بسيطة .

1. افتح تطبيق فيسبوك "Facebook".

2. اضغط على الثلاث خطوط الأفقية لفتح القائمة.

3. مرر لأسفل واختر الإعدادات والخصوصية "Settings & Privacy".

4. اضغط على اختصارات الخصوصية "Privacy Shortcuts".

5. حدد التحكم في التعرف على الوجوه "Control Face Recognition".

6. اضغط فوق القسم الذي يسأل عما إذا كنت تريد أن يتمكن فيسبوك من التعرف عليك في صورة.

7. حدد إيقاف "Off".

وإذا كنت تستخدم "فيسبوك" على جهاز كمبيوتر، فيمكنك زيارة صفحة الإعدادات هذه، والضغط فوق "تحرير" بجوار إعداد "التعرف على الوجوه" وتحديد "لا".

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