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أخبار البلد

استمرار الحملة الإعلامية الأولى لمكافحة الاتجار بالبشر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:45 م
السفيرة نائلة جبر
السفيرة نائلة جبر
أ ش أ
صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية "التنسيقية " لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر- التابعة لمجلس الوزراء - بأن الحملة الإعلامية الأولى التى أطلقتها اللجنة مطلع شهر أغسطس الماضى تحت شعار "معًا ضد الإتجار بالبشر" مازالت مستمرة بهدف توعية المواطنين بهذه الجريمة من كافة جوانبها.

وأضافت فى تصريح لها اليوم الثلاثاء، أن الحملة تتضمن ست أشرطة "فيديو " تعريفية تستعرض صور الجريمة، وكيفية الإبلاغ عنها، وحماية المواطنين من مخاطرها، لافتة إلى أن هذه الحملة تمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ، حيث شارك الفنان آسر ياسين في ثلاث "فيديوهات " منها ، وتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

​وأشارت السفيرة جبر إلى أن الفيديو الأول تناول الأشكال المختلفة للجريمة داخل المجتمع المصري بهدف التعريف بها بشكل عام، وهي العمل القسري، والاتجار بالأعضاء البشرية، وزواج "الصفقة"، والاستغلال الجنسي، واستغلال أطفال بلا مأوى. فيما استعرض "الفيديو " الثاني حكاية "كريم" الذي أصبح ضحية للعمل القسري بأحد المصانع؛ نتيجة الظروف المادية لأسرته وحاجتها للمال ـ فيما تطرق "الفيديو" الثالث إلى حكاية "منى" الطفلة التي أجبرها والدها على الزواج من شخص يكبرها بسنوات مقابل مبلغ من المال فيما يعرف ب"زواج الصفقة".

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