إنسانية القصيدة أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على، كتاب بعنوان "إنسانية القصيدة" قراءات في أوجاع الشاعر العربى، للدكتور عادل نيل.



يرصد الكتاب مكامن الإنسانية فى القصيدة العربية بوصفها مرآة للذات التى نرى فى صفاتها ما يجمع بين بنى البشر من أوجاع الحياة، ليغدو أدب بيئة ما أدبا كونيا يعمق مأساة الإنسان ويهذبها حين يحولها الأدب من الذاتية إلى الإنسانية. وتأخذ بيد البشرية إلى الارتقاء بانسانيتها دون تعصب لجنس او عرق او معتقد، وتطهرها من ادران الحضارة وانعكاساتها المادية التى أوجدت فى وجهها القبيح تأزما عميقا احدثته اطماع الإنسان وتصدعات هويته فى سقوطه الحضارى واغترابه الحاد بين واقع جديد تنكر لقيم وثوابت أساسية تشكل قيمة وجوده وهو ما يمنح تلك النصوص قيمة وجودها وخلودها.



واختار المؤلف مجموعة من الشعراء مع النظر فى مجمل التجربة لرصد بواعث تلك الأوجاع ومدى تمكنها فى الذات، حتى لا يكون المعنى شعورا عارضت خضع له الشاعر فى إحدى تجاربه ليكون النص أكثر صدقا فى هذا التعبير الإنسانى.



كما جاء اختيار المؤلف هؤلاء الشعراء موزعا على البيئات الأدبية الكبرى فى مصر والشام والخليج العربى والمغرب العربى، وهؤلاء هم، الشعراء فؤاد بليبل، صالح الشرنوبى، كريم معتوق، عبد الكريم الكرمى، سعاد الصباح، أحمد المجاطى،