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رياضة

الاتحاد السعودي يغلق أزمة مروان داكوستا

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:36 م
مروان داكوستا
مروان داكوستا
القسم الرياضي
أعلن نادي الاتحاد السعودي، إغلاق ملف شكوى نادي إسطنبول باشك شهير التركي ضد النادي، وأنه يسعى لإنهاء عدد من القضايا التي تواجهه حاليا.

وتنص الشكوى على تأخير سداد الدفعات السابقة للنادي التركي من شراء عقد المدافع المغربي مروان داكوستا، والتي كانت من المقرر سدادها في شهري مارس ويونيو.

وتمكن مجلس إدارة الاتحاد من تسوية هذه الشكوى، بعد مبادرته إلى دراستها قانونيا وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها في عقده مع النادي التركي.

ونجحت الإدارة في غلق ملف القضية و تسديد كامل المستحقات، وتجنيب النادي أي مشاكل قانونية.

وعلي صعيد آخر يواصل الاتحاد السعودي استعداداته لمواجهة ضمك، الجمعة المقبل الموافق 13 من سبتمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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