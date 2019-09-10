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مرأة

تعرف على أبسط الطرق للتخلص من التجاعيد

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:35 م
التخلص من التجاعيد
التخلص من التجاعيد
قسم المراة
كشف موقع بلود سكاى عن كيفية الاعتناء والاهتمام بالبشرة وحدد التقشير كخطوة أساسية للعناية بها وكيف نقوم بذلك بطريقة صحيحة وهى:

يجب أن نقوم آولًا بتطهير البشرة والتأكد من عدم وجود اى شئ بها.
ثم نقوم بتقشير البشرة وهو عملية إزالة الخلايا الميتة من جلدك وتجديد شباب بشرتك على فترات منتظمة.

يوجد طريقتين لتقشير البشرة وهما:
1- التقشير الكيميائي
يجب ان تقوم هذه العملية من قبل مهني لتقليل المخاطر لأنه يعمل على توهج طبيعي للبشرة ويساعد ايضًا على معالجة البقع والخطوط والتجاعيد.

2- التقشير الطبيعي
من الطرق الأكثر شيوعًا لأنها تعتمد على اللوف والدعك مع المنتج المفضل لديك ونقوم بفرك المنتج بطريقة دائرية ويجب أن لا تزيد هذه العملية عن مرتين في الأسبوع.

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