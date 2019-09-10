فيديوجراف| ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة رياضية وجذابة.



وظهرت ياسمين الخطيب بـ تيشرت نادي الزمالك وبنطلون رياضي رمادي اللون، ووضعت القليل من الميكب والآيلاينر وملمع شفايف وردي اللون، مما أبرز جمال إطلالتها.



وعلقت ياسمين الخطيب قائلة: "أول مرة أروح الشغل رافعة راسي.. يااااااااااه يا عبد الصمد"، وعلق أحد متابعيها قائلًا: "أحلى زملكاوية دي ولا إيه".