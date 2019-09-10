مساعد Google Home يساعدك على النوم بشكل أفضل.. تعرف على التفاصيل

يعد جهاز المساعد الذكي من "جوجل" Google Home، من أكثر المنتجات شعبية بين المستخدمين، والذي يدعم العديد من الخصائص التكنولوجية المتميزة، مثل: ميزة المكالمات الجماعية، بلوتوث أوديو، wi fi، وبالإضافة إلى ذلك ميزات صحية رقمية جديدة "digital wellness"، تساعد الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في النوم.



وبحسب ما ذكرته صحيفة "financial express" الهندية، فإن جهاز "Google Home" يساعد الأشخاص من خلال ميزة "digital wellness" الذين يواجهون صعوبة في النوم دون وجود أصوات بجانبهم، من خلال توفير العديد من الأصوات والموسيقى التي يمكنهم تشغيلها أثناء النوم.



ويمكن للمستخدم الاستفادة الكاملة من الميزات الصحية الرقمية "digital wellness"، المصممة من قبل عملاق محرك البحث "جوجل"، على السماعات الذكية للحصول على ليلة نوم جيدة، والبقاء بعيدًا على الهاتف والحصول على وقت خال من الهاء لتحقيق أفضل إنتاجية.



-إليك كيفية تشغيل ميزة "digital wellness" عبر جهاز جوجل هوم:



1. اضغط على عقارب الساعة على الميكروفون وانتقل إلى استكشاف "Explore".



2. أدخل الرفاهية الرقمية "Digital wellbeing" في مربع البحث.



3. اضغط على إرسال إلى الجهاز "Send to Device"، ثم قم باختيار الجهاز.



4. انقر فوق ابدأ "Start"، ثم اضبط الوقت على وقت التوقف عن العمل.



5. حدد الأيام التي ترغب في تكرارها، انقر فوق إنهاء "End" وقم بضبط الوقت الذي تريده (يرجى ملاحظة أن هذا سيؤدي أيضًا إلى إيقاف تشغيل المنبه).

