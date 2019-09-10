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جامعة القاهرة ووزارة التضامن تحتفلان بتكريم الدفعة الثانية للدبلومة المهنية.. ومسئولون: مواجهة تعاطى المخدرات أحد مكونات الخطة القومية لمكافحة الإدمان

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:31 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
  • التضامن: الدبلومة المهنية لمواجهة تعاطى المخدرات أحد مكونات الخطة القومية لمكافحة الإدمان
  • جامعة القاهرة تحتفل بتخرج طلاب الدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات


احتفلت جامعة القاهرة، اليوم، الثلاثاء، بتخريج طلاب الدفعة الثانية للدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات.

حضر الحفل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور أيمن عامر رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب، وذلك بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة.

وتعد الدبلومة المهنية في مجال مواجهة تعاطي المخدرات، هي أول دبلومة جامعية متخصصة في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد مسئولو وزارة التضامن الاجتماعى أن هناك إقبالا كبيرا للالتحاق بالدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة وسيتم البدء خلال الأيام القادمة في اختبارات الطلبة المتقدمين لاختيار 25 طالبا يبدأون الدراسة خلال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه تم الحرص على أن تكون المقررات الدراسية منطلقة من المتطلبات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى هذا المجال على المستويين الحكومي والخاص والأهلي لتأهيل كوادر قادرة علي تصميم وتنفيذ برامج علمية لخفض الطلب علي المخدرات تستند إلي الدليل العلمي في جودتها.

وأضاف أنه تم استيعاب 90% من خريجي الدبلوم العام الماضي ببرامج عمل الصندوق في قطاعي الوقاية والعلاج والتأهيل، في ظل التوسع في المراكز العلاجية لتصل إلي (23) مركزا علاجيا حاليًا مقارنة بعدد (12) مركز في عام 2014 حيث إن هذه المراكز تحتاج لطاقات شبابية مؤهلة علميًا وعمليًا لتطبيق البرامج العلاجية والتأهيلية.

حضر اللقاء كل من وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور أحمد الشربينى عميد كلية الآداب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بالجامعة.

وشهد مسؤولو وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى اليوم، الثلاثاء، حفل تخرج الدفعة الثانية من الدبلومة المهنية فى مجال مواجهة تعاطى المخدرات بجامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة فى مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، كما أن تدشين هذه الدبلومة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات كان أحد مكونات الخطة القومية لمكافحة المخدرات والمعتمدة من مجلس الوزراء فى مايو 2015.

وأوضح مسؤولو التضامن أنه تم تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوى كل فصل دراسى 5 مقررات دراسية ثلاثة منها إجبارية ومقرران اختياريين، بالإضافة إلى مشروع بحثى خاص بكل طالب يقدم فى نهاية الفصل الثانى، كما تم اختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسى والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من جميع المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة.

ووقعت جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء مقر دائم لأسرة الصندوق داخل الجامعة، وتبلغ مدة البروتوكول 10 سنوات تعمل وزارة التضامن الاجتماعي داخل جامعة القاهرة من خلال صندوق مكافحة وعلاج التعاطي والإدمان.

جامعة القاهرة ووزارة التضامن تحتفلان بتكريم الدفعة الثانية للدبلومة المهنية.. ومسؤولين: مواجهة تعاطى المخدرات أحد مكونات الخطة القومية لمكافحة الإدمان.

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