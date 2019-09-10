وزير خارجية الصومال : اتمنى تفعيل دور الجامعة العربية وزيادة تاثيرها..فيديو

طالب وزير خارجية الصومال، من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مواصلة مشاوراته مع كافة الأطراف السياسية للوصول إلى حل سياسى لحقن الدماء وإنقاذ الآلاف الأبرياء من الشعوب العربية وحل أزمة اليمن.



وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية العرب، اليوم الثلاثاء ، إنه يأمل ان يكون دور جامعة الدول العربية دورا فعالا كبقية المنظمات الدولية و الإقليمية ، و إنهاء المشاكل و الازمات الراهنة في المنطقة العربية .





وأكد أن مواقف الدول العربية واضحة و معلنة حيث تسعى الجامعة تحقيق استقرار داخل المناطق العربية ، موجها التهنئة للشعب السوداني للاتفاق السياسي بين قوة الحرية و التغيير و المجلس العسكري الإنتقالي .

