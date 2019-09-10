أشرف عبد الفتاح: سعيد بلقب البطولة العربية لتنس الطاولة

أبدي أشرف عبد الفتاح المدير الفني لفريق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، عن سعاته بالتتويج بلقب البطولة العربية، التي استضافتها المغرب خلال الفترة من 3 إلى 9 من سبتمبر الجاري، بعد التغلب في المباراة النهائية نادي «قطر» القطري، بنتيجة 3-2، في البطولة.



وأكد عبد الفتاح، أن فريق الأهلي واجه صعوبات كبيرة في البطولة بسبب عامل النقص العددي وبالإضافة إلى عدد اللاعبين المحترفين الكبير في الأندية المنافسة.



وأشار أشرف، إلى أن مباراتي البحرين البحريني في قبل النهائي والقطر القطري في النهائي كانتا الأصعب على الإطلاق.



وأضاف، أن سيد لاشين كان من أبرز لاعبي البطولة، وتحمل الضغط العصبي على الفريق، وساهم في عودة الفريق إلى الانتصارات خلال العديد من المباريات، وكان آخرها أمام اللاعب الصيني المحترف في نادي قطر، أما محمد البيلي، فكان مجهدا؛ بسبب مشاركته في بطولة الألعاب الإفريقية مع منتخب مصر.