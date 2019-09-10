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حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل محام وإصابة آخر في شبرا الخيمة لـ 12 نوفمبر

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:05 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
إبراهيم الهوارى
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة جنايات برئاسة المستشار هانى مطاوع، تأجيل أولى جلسات محاكمة شقيقين متهمين بقتل محامٍ وإصابة آخر أثناء ضبطهما لقيامهما بسرقة مكتب الثانى، فقام المتهمون بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثانى إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات وطلب الدفاع الاطلاع على أوراق القضية.

وكان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بوجود حالة وفاة وإصابة محامين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وبالفحص والتحري تبين أن المجنى عليه يدعى محمد. ز 35 سنة " محام تعرض زميله "همام. أ 37 سنة " محام لسرقة مكتبه بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وعندما قام بتفريغ الكاميرا شاهد سيارة وحدد أرقامها وبعدها قام بالاتصال به لمقابلته وأثناء سيرهما بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة شاهدا السيارة التي استخدمت فى واقعة السرقة.

وقام المحاميان بالإمساك بالسيارة ووجدا بها بعض المسروقات التى سرقت بمكتبه وعندما حاولا ضبط سائق السيارة هرب وفوجئا بوابل من الطلقات النارية مما أصاب المجنى عليه الأول بطلقة بالصدر وتوفى على أثرها والثانى بالكتف.

وأكدت تحريات رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أن وراء ارتكاب الواقعة "حسن. م. م صاحب مكتبة وشقيقه "إبراهيم. م. م عاطل وتم ضبطهما بشقة أحد أقاربهما بمدينة السلام وأحيلا للنيابة فأمرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة.

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