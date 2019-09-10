الجناة مجهولون.. سرقة نصف مليون جنيه من خزينة مدرسة في حدائق الأهرام

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة ما يزيد على نصف مليون جنيه من خزينة مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام.





تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بتعرض مدرسة رويال سباتس في حدائق الأهرام للسرقة، وكشفت التحريات الأولية بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن مديرة المدرسة أبلغت بكسر باب مكتب الحسابات واختلاس الأموال من الخزينة.



