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حوادث

الجناة مجهولون.. سرقة نصف مليون جنيه من خزينة مدرسة في حدائق الأهرام

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:05 م
حملة امنية
حملة امنية
ندى حمودة - أحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات سرقة ما يزيد على نصف مليون جنيه من خزينة مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام. 

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارًا بتعرض مدرسة رويال سباتس في حدائق الأهرام للسرقة، وكشفت التحريات الأولية بإشراف اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن مديرة المدرسة أبلغت بكسر باب مكتب الحسابات واختلاس الأموال من الخزينة.

وتبين من الفحص أن الجناة المجهولين كسروا باب الخزينة واستولوا علي أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وفروا هاربين، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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