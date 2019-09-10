اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران تجتمع فى القاهرة

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران اليوم اجتماعًا وزاريًا لها في القاهرة، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش وحضور وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومشاركة وزراء الدول الأعضاء في اللجنة وهي، مصر والبحرين، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.



استعرضت اللجنة تقريرًا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية سياسيًا واقتصاديًا وإعلاميًا، ومشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار ضمن بند "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الجديدة التي تعقد في وقت لاحق اليوم.



كما عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية بتونس اجتماعًا اليوم أيضًا على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.



وترأس الاجتماع وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي، كون بلاده الرئيس الحالي للقمة العربية، ومشاركة الدول الأعضاء بالهيئة، وهي السودان، الصومال، العراق، السعودية, وحضور الأمين العام للجامعة الدول العربية.