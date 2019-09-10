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رياضة

محمد صلاح سبب فشل ودية مصر وأوكرانيا.. اعرف القصة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:11 م
محمد صلاح نجم منتخب
محمد صلاح نجم منتخب مصر
محمد السعيد
كشف إيجور بورباس، مراسل التليفزيون الأوكراني، سر فشل المباراة الودية التي كانت ستجمع منتخب أوكرانيا بنظيره المصري، خلال فترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر الحالي.

وكتب إيجور بورباس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "كان من المفترض أن يواجه منتخب أوكرانيا نظيره منتخب مصر، الثلاثاء المقبل، بدلا من نيجيريا".

وأضاف: "الاتحاد الأوكراني اتفق مع نظيره المصري على خوض مباراة ودية، وكان هناك بند ينص على ضروة مشاركة محمد صلاح، لكن لم يتم توقيع العقود رسميا، بسبب إقالة خافيير أجيري من منتخب مصر، بسبب وداع الفراعنة المبكر، لبطولة كأس أمم أفريقيا".

ويفاضل اتحاد الكرة حاليا بين 5 مدربين، لاختيار واحد منهم لقيادة المنتخب الوطني في الفترة المقبلة، خلفا لـ خافيير أيجري.

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