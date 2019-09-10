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أخبار العالم

الإعلام الأمني العراقي: التحالف الدولي يرصد 37 هدفا في صلاح الدين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:29 م
العراق
العراق
أ ش أ
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، أن التحالف الدولي وجه ضربات موجعة ضد 37 هدفًا في محافظة صلاح الدين.
وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنه "بهدف ملاحقة العناصر الإرهابية المنهزمة، وخلال عملية نوعية في المنطقة المحصورة بين كنعوص العليا وكنعوص السفلى بمحافظة صلاح الدين، انطلقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بعملية تفتيش وتطهير لهذه المنطقة وعبور نهر دجلة باتجاه الأهداف في منطقة الهيجل".

وأضافت أن ذلك تم بإسناد طيران التحالف الدولي بعد أن وجه ضربات موجعة، كما نفذ جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم، عملية عسكرية في مناطق بصلاح الدين لملاحقة فلول "داعش".

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