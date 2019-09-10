أبو الغيط: الحروب الداخلية تضعف مناعة الجسد العربي.. فيديو

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الأزمات في المنطقة العربية ما زالت مستمرة، وهناك جبهات مفتوحة وجراح لم تلتئم في اليمن وسوريا وليبيا وملايين من اللاجئين والنازحين تمثل معاناتهم اليومية أمر يهدد حياتهم.



وتابع أحمد أبو الغيط خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الثلاثاء، أن استمرار حالة الاحتراب الداخلي في بعض الدول العربية هو الخطر الأول الذي يهدد الأمن العربي.



وأردف أحمد أبو الغيط أن تلك الحروب الداخلية تضعف مناعة الجسد العربي وتستدعي تدخل الآخرين في شؤوننا الداخلية وتفتح الباب للتلاعب بمصيرنا عبر تقسيم البلدان إلى ميليشيات متصارعة وطوائف متناحرة.



وأكد أحمد أبو الغيط أن تلك التدخلات غير الحميدة لا غرض لها سوى توسيع رقعة النفوذ وإدارة معارك بالوكالة على أراضي عربية تسيل فيها دماء عربية.

