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أخبار العالم

مسئول عراقي: لافروف يزور البلاد مطلع أكتوبر المقبل

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:36 م
العراق
العراق
أ ش أ
أعلن وكيل وزير الخارجية العراقي مؤيد صالح أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور العراق في 7 أكتوبر المقبل.

وقال صالح - لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم /الثلاثاء/ - "لقد تم تحديد موعد الزيارة مبدئيا في النصف الأول من شهر أكتوبر، وموعد الزيارة بشكل تقريبي هو 7 أكتوبر المقبل".. مشيرا إلى أن كل شيء يمكن أن يتغير، كما لم يستبعد أن يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقات بين البلدين.

وفي سياق متصل، أعرب صالح، خلال لقائه برئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف، عن أمل بغداد بنمو الاستثمارات الروسية في تطوير حقول النفط العراقية، وأن تصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف "أن بغداد تدعو روسيا للمشاركة بشكل مكثف والاستثمار في مختلف المشاريع وتكثيف الدبلوماسية الاقتصادية من أجل المشاركة في تنمية العراق".

وكان ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي قد أعلن أمس /الاثنين/ أن لافروف سيقوم خلال رحلته إلى العراق في أكتوبرالمقبل بزيارة كردستان العراق.

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