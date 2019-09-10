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أخبار العالم

باكستان تحذر من إبادة جماعية في كشمير

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:37 م
باكستان تحذر من إبادة
باكستان تحذر من إبادة جماعية في كشمير
رويترز
قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن "الاحتلال العسكري غير القانوني" لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة من جانب الهند يثير شبح حدوث "إبادة جماعية".

وألغت الهند في الخامس من أغسطس وضع الحكم الذاتي الذي كان يحظى به الإقليم الذي يقطنه ثمانية ملايين شخص وأحد أسباب النزاع بين البلدين المتجاورين.

وقال قرشي للصحفيين بعد إلقاء كلمة في منتدى الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف إنه لا يرى "أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند" وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتحرك.

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