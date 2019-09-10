وزير خارجية العراق: استطعنا التغلب على ويلات الحروب.. فيديو

أكد محمد على الحكيم، وزير خارجية العراق، على ثبات موقف بلاده في دعم الشعب الفلسطيني.



وأضاف الحكيم خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية العرب، اليوم، الثلاثاء، أن أزمات المنطقة العربية ما زالت تراوح مكانها بين الجمود والتعقيد، ونتيجة لذلك يتحمل أبناء الأمة العربية الكثير من ويلات الحروب والنزاعات بين تهجير وتدمير ونقص المواد الغذائية.



وأردف أن الواجب يحتم على مجلس جامعة الدول العربية أن يجد الحلول المناسبة التى تجنب الشعوب العربية ويلات الحروب والصراعات الداخلية.



وأكد أن الشعب العراقي تحمل ويلات الحروب والنزاعات التى أدت إلى تهديد الموارد المالية والبشرية على مدى أكثر من أربع عقود ولكنه استطاع أن يجابها ويقضي عليها بوحدته ودعم من الأشقاء والأصدقاء.