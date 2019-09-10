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فن

أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين: جدة ابني استولت على أجره من مسلسل زي الشمس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:10 م
الطفل ياسين امير
الطفل ياسين امير
شروق إبراهيم
أكد أمير عبد الباقي، والد الطفل ياسين أن نجله أخبره بأنه لم يحصل على أجره من دور "يوسف" في مسلسل "زي الشمس"، لافتا إلى أن ياسين أخبره بأن جدته "ماجدة عبد الحليم" أوهمته أنها فتحت له حسابا في البنك باسمه.

وقال أمير عبد الباقي في تصريحات لـ "صدى البلد": "عائلة طليقتي غنوة تستغل ياسين أسوأ استغلال وهو بالنسبة لهم مجرد "سبوبة" يحصلون على أموال من شهرته دون النظر لأهمية استقراره الأسري في هذه المرحلة لأنه طفل ويكون شخصيته".

وأضاف أمير عبد الباقي: "تمسك والدة غنوة بحضانة ياسين ليس بدافع الحب والحنان لكن بهدف المصلحة فياسين البيضة التي تبيض ذهبا لذلك تمنعه عني".

وأشار أمير عبد الباقي إلى أنه على أتم استعداد لتكفل مصاريف ياسين كاملة.. وليس بحاجة لـ أدواره في المسلسلات أو مشاركته في إعلانات.

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