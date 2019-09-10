وزير التعليم اليمني: المليشيا الحوثية تشرع في تأسيس ولاية الفقيه على الأرض اليمنية

استنكر وزير التربية والتعليم اليمني، عبدالله لملس قيام مليشيا الحوثي بفرض ما يسمى "قسم الولاية" في الطابور الصباحي بالمدارس الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية على موقعها الإلكتروني "سبأ نت" اليوم / الثلاثاء/ أن الوزير شدد -في تصريح أدلى به- على ضرورة رفض هذه الإجراءات التي تقوم بها المليشيا الحوثية ومقاومتها برفض ترديده ، وترديد النشيد الوطني في العلن.



وأشار إلى أن إقدام المليشيا الانقلابية على هذا الاجراء وتنفيذه في المدارس الخاضعة في نطاق سيطرتها يدل على أنها وضعت النظام الجمهوري خلف ظهرها، وشرعت على أرض الواقع تأسيس نظام الإمامة و"ولاية الفقيه" على أرض اليمن العربي.

