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أخبار العالم

بعد تعليق أعمال البرلمان.. الحكومة البريطانية تجتمع اليوم

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:47 م
بعد تعليق أعمال البرلمان..
بعد تعليق أعمال البرلمان.. الحكومة البريطانية تجتمع اليوم
رويترز
وصل وزراء بريطانيون إلى مقر الحكومة في لندن، اليوم الثلاثاء، لحضور أول اجتماع لمجلس الوزراء منذ تعليق عمل البرلمان.

وسيستمر تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع في الوقت الذي يلف فيه الغموض وحالة من عدم اليقين مستقبل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصوت أعضاء البرلمان بأغلبية 311 صوتا مؤيدا مقابل 302 أمس الاثنين لمطالبة الحكومة بنشر وثائق حول خططها للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق والاتصالات الخاصة من المسؤولين الحكوميين المشاركين في قرار تعليق البرلمان.

ويقول المطالبون بنشر الوثائق إنهم سيظهرون أن قرار تعليق عمل البرلمان صدر بدوافع سياسية، كمخرج للحد من النقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت الحكومة إن التعليق كان لإعطاء رئيس الوزراء بوريس جونسون الفرصة لوضع أجندة تشريعية جديدة.

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