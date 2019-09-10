اليوم.. نجما الإسماعيلي في مهمة حاسمة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ مونديال قطر

يخوض مساء اليوم الثلاثاء، اللاعب الناميبي بينسون شيلونجو نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب ناميبيا مباراة بين منتخب بلاده ونظيره الإريتري، علي ملعب الأول، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.



وكان لقاء الذهاب انتهي بفوز منتخب ناميبيا بنتيجة (2-1)، مما جعله بنسبة كبيرة يضمن تأهله لدور المجموعات في التصفيات.



ومن المقرر أن يشارك شيلونجو أساسيا في لقاء اليوم، حيث أنه يعد من نجوم منتخب ناميبيا.



علي الجانب الآخر ينتظر لاعب الإسماعيلي الجديد بيكيتي سيلفا مباراة منتخب بلاده غينيا بيساو ونظيره ساوتومي وبرينسيبي، الذي سيقام في غينيا في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا.



وكان لقاء الذهاب انتهي بفوز ثمين لمنتخب غينيا بيساو بهدف نظيف، مما يجعله أيضا ضامن تأهله بنسبة لدور المجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.



جدير بالذكر أن بيكيتي سيلفا يعد من الوافدين الجدد علي قلعة الدراويش، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية حتي الآن، ومن المنتظر أن يشارك في مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية، الذي ستقام يوم الجمعة المقبل علي ملعب الإسماعيلية.