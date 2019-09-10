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أبو الغيط: الصورة في الوطن العربي ليست كلها غيوما.. وهذا الاتفاق أثلج صدورنا.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:00 م
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية
ندى فتح الله
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن في سوريا بعض القوى الإقليمية تسعى لاغتنام الفرص وتحقيق مكاسب على حساب العرب.

وأضاف أحمد أبو الغيط ، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، الثلاثاء، أن الحل في سوريا لن يكون بتقطيع أوصال الوطن السوري إلى مناطق تحت هيمنة أجنبية، وإنما بتسوية شاملة بقرار صادر عن مجلس الأمن، الذي يضمن للوطن وحدته وتعطي السوريين الأمل في أن الوطن السوري سيعود ححاضن لكافة ابنائة بغض النظر عن انتماءاتهم.

وأكد أحمد أبو الغيط، أن الصورة ليست كلها غيوما، فإنه في السودان تحقق اتفاق سياسي أثلج الصدور، مهنئا الحكومة السودانية الجديدة والتي جاءت حصيلة اتفاق سياسي بين المكونات السودانية، أثبتت أن المجتمعات العربية قادرة على تجاوز الأزمات عبر الحوار.

وأوضح أحمد أبو الغيط، أهمية الحفاظ على الشراكات السياسية في العالم، خاصة في تلك المرحلة المرتبكة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الصداقات مع الجميع، خاصة التعاون العربي الأفريقي.

وأشار أحمد أبو الغيط، إلى أن أفريقيا شريك هام للعالم العربي، حيث إن العلاقات استراتيجية لها امتدادات تاريخية وآفاق مستقبلية واعدة، متطلعًا إلى انعقاد القمة العربية الأفريقية القادمة في المملكة العربية السعودية في نوفمبر القادم.

ونوه أحمد أبو الغيط، بأن أزمات المنطقة لن تحل في يوم وليلة، داعيًا العالم العربي إلى مزيد من العمل الجماعي والانخراط في الأزمات والقضايا، حيث إن استمرار الأزمات يبدد الموارد ويضعف الأمة ويشتت الانتباه عن قضايا أهم ويظل مستقبل العرب رهن إرادتهم الجماعية بالخروج من الأزمات إلى أفق الازدهار والتنمية.

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