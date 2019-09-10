على غرار مايكروسوفت وورد.. جوجل تضيف ميزة جديدة لتطبيق المستندات

أضافت شركة جوجل "Google" الأمريكية، ميزة جديدة لتطبيق إنشاء وتعديل المستندات "Google Docs"، على غرار التطبيق المنافس لها مايكروسوفت وورد "Microsoft Word".



ووفقا لما ذكره موقع "سي نت" التقني، بدأت خدمة مستندات جوجل "Google Docs"، بإضافة عداد الكلمات أثناء الكتابة أسفل الصفحات، وذلك في خطوة مهمة من الشركة لتسهيل وصول المستخدمين إلى عدد الكلمات المكتوبة، وذلك بدلًا من الدخول المتكرر لخيارات القائمة لمعرفة عدد الكلمات الموجودة في المستند.



ويظهر عداد الكلمات أسفل يسار الصفحة ليوضح للمستخدمين عدد الكلمات أثناء الكتابة بسرعة وبالوقت الفعلي للعمل.



ويمكنك تشغيل هذه الميزة من خلال:



- الذهاب إلى خيار أدوات “Tools” في القائمة.



- ثم اختيار إظهار عدد الكلمات أثناء الكتابة “Display word count while typing”.



- سيظهر عدد الكلمات في أسفل يسار الصفحة عند التفعيل في صندوق صغير.