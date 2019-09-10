الإصابات تحاصر فريق الأولمبي خلال فترة الإعداد للموسم الجديد

يعاني فريق الكرة الأول بنادي الأوليمبي من إصابة عدد من لاعبي الفريق قبل انطلاق مسابقة دورى القسم الثاني مطلع أكتوبر المقبل، وكشف كابتن أحمد الكأس، المدير الفني عن إصابة كل من علي عفيفي، مهاجم الفريق المنتقل حديثًا من نادي كفر الشيخ بخلع في الكتف تعرض له خلال المشاركة في أحد اللقاءات الودية.



كما تعرض كل من أسلام الفار وكريم عصمت وعبد الله الرويني باصابات مختلفة خلال التدريبات واللقاءات الودية.



وأشار "الكأس" إلى أن الفريق يخوض الآن المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعد ختام المعسكر المغلق الذي امتد لمدة أسبوع بأحد فنادق القاهرة خاض خلاله الفريق 4 مباريات ودية.