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مرأة

جددى سفرتك.. طريقة عمل دجاج بالبسطرمة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:46 م
دجاج بالبسطرمة
دجاج بالبسطرمة
هاجر هانئ
دجاج بالبسطرمة من الأطباق الرئيسية غير التقليدية التى يمكنك تجديد سفرتك من خلال إعدادها وتقديمها على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير دجاج بالبسطرمة
صدور دجاج
بسطرمة
مشروم
فلفل ألوان
بصل
ثوم
مستردة
عسل
مايونيز
كريمة لباني
جبنة شيدر
بقدونس
زيت فلفل
أسود
ملح

طريقة تحضير دجاج بالبسطرمة
* تفرد أوراك الدجاج المخلية باستخدام مطرقة اللحم حتى تصبح رقيقة
* على النار يوضع قليل من الزيت في طاسة ويضاف إليه البصل المقطع والفلفل الألوان والثوم المفروم والمشروم والبسطرمة
* تدهن الأوراك بالمستردة وتوضع فيها شرائح البسطرمة
* تلف شرائح الدجاج وتوضع في طاجن فرن بعد دهنه بالزبدة
* يخلط العسل والمستردة والمايونيز والكريمة ويدهن بها الدجاج ويدخل الفرن مدة 20 دقيقة ويقدم ساخنا

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