جدته تستغله.. أمير عبد الباقي والد الطفل يس: أسعى لنقل حضانة نجلي لـ خالته أنغام

كشف أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين أنه الآن يمشي بخطوات في قضية إسقاط حضانة ماجدة عبد الحليم والدة طليقته الراحلة غنوة على نجله ياسين ونقلها إلى خالته أنغام وفقا للقانون المصري.



وقال أمير عبد الباقي في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "المناخ الأسري الذي يعيش فيه ياسين ابني ومن قبله والدته غنوة غير متزن والعائلة غير سوية ولا يوجد انضباط ولا قيم لذلك أخشى على ابني من جدته التي تستغله أسوأ استغلال".



وأشار أمير عبد الباقي إلى أنه يرى أن أنغام هي الأنسب لتولي حضانة ياسين لأنها في الأساس خالته والأهم أنها شخصية عادلة ومحترمة وهي من طالبت بالتكفل بمصاريف ياسين المدرسية.



ولفت أمير عبد الباقي إلى أنه أيضا ينتظر حكم القضاء في قضية رؤية نجله ياسين.

