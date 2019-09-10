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أخبار العالم

الوزراء السعودي يؤكد على مضمون البيان الصادر عن المملكة والإمارات

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:06 م
مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي يؤكد مجددا على مضمون البيان الصادر عن ا
دعاء أبوهشيمة
جدد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بين عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، تأكيده على مضمون البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وترحيبهما باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار.

ووفقا لصحيفة "عاجل" السعودية، أكد المجلس على تشديد البيان المشترك على «ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، والتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن».

وأعرب مجلس الوزراء، بحسب وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، معتبرا ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.

وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمعًا سكنيًّا، ونقطة تفتيش، في العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، ومجددًا وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان ضد العنف الإرهاب والتطرف.

وناقش مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربيًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشددًا على ما تضمنته كلمة المملكة أمام «لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف»، بالأمم المتحدة، مجددًا وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دوليًّا، ومبادرة السلام العربية.

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